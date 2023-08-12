Западные страны не позволили прийти к консенсусу на сессии комитета Конференции по ДНЯО

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Выйти на консенсус по итогам сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене не удалось. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой за заявление российской делегации.

По словам российских дипломатов, достичь консенсуса не удалось из-за действий западных стран.

"Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось", – говорится в заявлении российской делегации по итогам встречи.

В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы ядерного разоружения, нераспространения ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Российские дипломаты выразили надежду, что в ходе следующих сессий «удастся разрешить хотя бы часть имеющихся противоречий».

Первая сессия подготовительного комитета ДНЯО прошла в Вене с 31 июля по 11 августа 2023 года. Вторая сессия должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025 году в Нью-Йорке. Вторая обзорная конференция состоится также в Нью-Йорке в 2026 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает сценарий применения ядерного оружия против России. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, специалисты НАТО тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами. Более того, на учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны.