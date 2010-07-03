Врио главы Севастополя Развожаев представлен правительству города

17:14
17:14
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Фото: kremlin.ru
Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству Севастополя временного исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Михаил Владимирович располагает определенным опытом государственной службы. Успешно работал и на региональном, и на федеральном уровнях", – отметил Устинов.
Он добавил, что у Развожаева за плечами есть опыт, благодаря которому он сможет реализовать гражданский контроль за работой государственного аппарата. Он пожелал Развожаеву воплотить все ожидания жителей города и оправдать ожидания президента.
Развожаев отметил, что приложит все усилия, чтобы доказать, что он достоин уважения горожан. По его словам, все решения должны быть выверены и соответствовать ожиданиям жителей города.
В свою очередь, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который руководил городом с 2016 года, на заседании перечислил свои достижения за время работы и поприветствовал нового главу города.
Михаил Развожаев с 2003 по 2010 год работал в администрации губернатора Красноярского края. С 2012 по 2014 год занимал пост заместителя руководителя администрации. С 2014 по 2018 год занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Осенью 2018 года временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия.
В конце июня Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии. В качестве причины своего ухода Евкуров назвал разобщенность властей республики и общественности.
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