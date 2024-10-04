Совбез ООН выразил поддержку Гутерришу после объявления его персоной нон грата Израилем

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Совет Безопасности (СБ) ООН после объявления Израилем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата выразил полную поддержку главе всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

"Члены Совета Безопасности подтвердили свою полную поддержку генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, его важной роли", – указано в заявлении членов СБ ООН.

Они также выступили за необходимость всех стран выстраивать продуктивные и эффективные отношения с генеральным секретарем ООН и воздерживаться от любых действий, подрывающих его работу. В заявлении отмечается, что отказ от сотрудничества с генсеком ООН является контрпродуктивным, "особенно в контексте эскалации напряженности на Ближнем Востоке".

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Свое решение он объяснил тем, что генсек ООН не осудил нападение Ирана на Израиль.

Однако до этого Гутерриш высказал осуждение расширению конфликта на Ближнем Востоке после атаки исламской республики на еврейское государство. Также он призвал к прекращению огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата говорит о том, что израильская сторона не допускает роли этой организации.