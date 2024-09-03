Захарова заявила, что глава Тайваня неправомочен говорить от имени Китая

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Глава администрации Тайваня Лай Циндэ не может делать заявления по поводу территорий России от имени Китая. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое", – цитирует ее телеканал "360".

Дипломат отметила, что России не интересны мнения отдельных политиков, "обуреваемых реваншистскими синдромами". Слова главы Тайваня не несут ничего хорошего ни ему, ни жителям республики, уточнила Захарова.

Она посоветовала Циндэ лучше заняться экономикой острова, а также напомнила, что РФ и Китай заключили договор, подразумевающий взаимный отказ от любых территориальных претензий, в 2001 году.

Ранее Циндэ заявил, что Пекину следует отобрать у Москвы Дальний Восток, если он считает остров частью своей территории. С его слов, Китай мог бы попросить Россию вернуть переданные по Айгунскому договору земли, но не делает этого. Это, считает он, повод для вторжения в Тайвань не по территориальным причинам. Кроме того, Китай хочет сломать существующий порядок на западе Тихого океана, добавил Циндэ.