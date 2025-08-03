Baijiahao: Путин не ответил на провокацию США с Командорскими островами

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Владимир Путин не ответил на предложение Соединенных Штатов купить у РФ Командорские острова для наблюдения за китайскими подводными лодками, отмечает издание Baijiahao.

"Реакция Путина удивила. <…> Его реакция была крайне аккуратной. Он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал", – говорится в материале.

Кроме того, авторы публикации назвали предложение американцев абсурдным. По их мнению, российский президент проявил мудрость, не ответив на провокацию Вашингтона. Предложение не стоило обострения и без того сложных отношений между РФ и США, заметили журналисты.

С предложением купить у РФ Командорские острова ранее выступил подполковник Джеффри Фриц, который служит в Эстонии в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск.

Приобрести архипелаг он предложил за 15 миллиардов долларов. По мнению Фрица, это поможет контролировать деятельность китайских подводных лодок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление, подчеркнув, что продажа Родины является одним из самых страшных преступлений по закону и "совести". Она также предложила Фрицу погасить часть госдолга США, если у подполковника "есть такие деньги".

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать России Аляску "по рыночной цене", а на вырученные деньги сократить свой госдолг.

