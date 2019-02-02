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16:54

Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуаидо исполняющим обязанности президента страны

политика за рубежом

16:54

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Фото: Zuma\TASS

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал оппозиционера Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Венесуэлы.

"С гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", – заявил Родригес.

Какие страны признают Хуана Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

23 января Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Южной Америки. Действующего президента страны Николаса Мадуро поддерживают Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Сам Мадуро обвинил Гуаидо в попытке устроить в Венесуэле государственный переворот.

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку в Венесуэле. На заседании руководство России отметило, что Венесуэла должна самостоятельно разобраться в своем внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оппозиция Венесуэлы находится под влиянием иностранных политиков.

политика за рубежом

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