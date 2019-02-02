Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуаидо исполняющим обязанности президента страны

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал оппозиционера Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Венесуэлы.
"С гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", – заявил Родригес.
23 января Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Южной Америки. Действующего президента страны Николаса Мадуро поддерживают Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Сам Мадуро обвинил Гуаидо в попытке устроить в Венесуэле государственный переворот.
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку в Венесуэле. На заседании руководство России отметило, что Венесуэла должна самостоятельно разобраться в своем внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оппозиция Венесуэлы находится под влиянием иностранных политиков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.