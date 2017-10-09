Ежедневные дожди ждут москвичей до конца недели – Гидрометцентр

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Дождливо и ветрено будет в столице до конца недели. С 10 октября температура не поднимется выше 10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Показатели соответствуют норме октября. Только понедельник, 9 октября, будет очень теплым: столбики термометров поднимутся до 12–14 градусов в Москве и до 10–15 по области. Пройдет небольшой дождь, порывы юго-восточного ветра местами достигнут 12–17 метров в секунду.

10 октября прогнозируется небольшой дождь, ночью он будет умеренным в отдельных районах, а днем – только на востоке области. Ветер порывистый – до 15 метров в секунду. Ночные температуры – около 6–8 градусов тепла в столице и 4–9 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометров покажут плюс 8–10 градусов и 6–11 градусов соответственно.

В среду, 11 октября, местами небольшой дождь и порывы ветра до 12–17 метров в секунду сохранятся. Ночью ожидается 3–5 градусов тепла в столице и 1–6 градусов по области. Днем температура составит до 8–10 градусов в Москве и 6–11 градусов в Подмосковье.

В четверг, 12 октября, столичный регион вновь ждет небольшой дождь.. Ночью – 5–7 градусов в Москве и 2–7 – по области, днем – не выше 7–9 и 5–10 градусов соответственно.

В пятницу и субботу, 13 и 14 октября, погода мало изменится. Временами будут идти дожди, а температура останется в пределах 2–7 градусов ночью и 4–9 градусов днем.