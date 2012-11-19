Виновницу гибели трех человек шесть раз штрафовали за нарушения ПДД

Автомобилистка, сбившая насмерть трех человек на автобусной остановке на севере Москвы, как минимум шесть раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

"За владелицей автомобиля числится не менее шести штрафов за нарушения ПДД", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как добавил сотрудник пресс-службы, женщина 1984 года рождения управляла автомобилем по доверенности.

Напомним, около 12.00 на Онежской улице женщина на автомобиле Honda сбила людей на остановке общественного транспорта. После этого иномарка врезалась в фонарный столб, и водительницу зажало в машине.

В результате ДТП три человека погибли на месте, сама автомобилистка и еще один пешеход получили ранения.