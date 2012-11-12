12 ноября 2012, 18:07Происшествия
Лидер "Лиги обороны Москвы" будет требовать суда присяжных
Лидер националистической организации "Лига обороны Москвы" Даниил Константинов будет требовать суда присяжных.
Константинова обвиняют в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы, передает РИА Новости.
По версии следствия, 3 декабря 2011 года около выхода со станции метро "Улица Академика Янгеля" Константинов в ходе ссоры с 24-летним мужчиной убил его, ударив ножом.
Сам Константинов утверждает, что не совершал преступления и что у него есть алиби. По словам адвоката, свидетели в ходе следствия алиби подтвердили.
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