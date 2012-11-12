Лидер "Лиги обороны Москвы" будет требовать суда присяжных

Лидер националистической организации "Лига обороны Москвы" Даниил Константинов будет требовать суда присяжных.

Константинова обвиняют в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы, передает РИА Новости.

По версии следствия, 3 декабря 2011 года около выхода со станции метро "Улица Академика Янгеля" Константинов в ходе ссоры с 24-летним мужчиной убил его, ударив ножом.

Сам Константинов утверждает, что не совершал преступления и что у него есть алиби. По словам адвоката, свидетели в ходе следствия алиби подтвердили.

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