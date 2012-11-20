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20 ноября 2012, 10:10

Происшествия

Грабители похитили из машины 12 миллионов рублей

На Большой Дорогомиловской улице неизвестные напали на машину генерального директора одной из столичных торговых компаний. Они обстреляли автомобиль бизнесмена, а затем похитили из салона машины портфель, в котором находилось 12 миллионов рублей.

Нападение произошло вечером 19 ноября. Гендиректор компании обменял в банке крупную сумму долларов на рубли. После этого мужчина сел в машину, проехал небольшое расстояние и остановился, чтобы поговорить по телефону.

В этот момент к автомобилю бизнесмена подъехала черная иномарка, из которой неизвестные открыли стрельбу. Мужчина пригнулся, чтобы уклониться от пуль. В этот момент нападавшие открыли дверь автомобиля бизнесмена и похитили портфель, в котором находились деньги.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере" (ч.4 ст.162 УК России). Ведется следствие.

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