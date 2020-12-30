Роспотребнадзор не рекомендует пить шампанское тем, кто принимает лекарство от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала людей, принимающих лекарства от COVID-19, не употреблять спиртное, в том числе в новогоднюю ночь.

"Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит", – сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

Она подчеркнула, что ситуация с пандемией коронавируса в России пока не стабилизировалась и ее развитие во многом будет зависеть от того, как пройдут новогодние каникулы.

"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно", – заявила она.

Также Попова предупредила, что у людей со значительными нарушениями иммунной системы может случиться повторное заражение COVID-19, однако эти случаи очень редки.

"При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", – заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что продолжительность сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса составляет не менее шести месяцев. По словам Поповой, вакцина от коронавируса должна давать соразмерную по продолжительности защиту.