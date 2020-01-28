Эксперт оценил риски от приостановки приема туристов из Китая

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Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса. В краткосрочной перспективе сильного ущерба от принятого решения ожидать не стоит, поскольку зимой поток туристов из КНР не очень большой, рассказал Москве 24 президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.

Однако, по мнению специалиста, трудности могут возникнуть весной, так как число китайских туристов в это время обычно возрастает.

"Я не думаю, что сильно отразится на гостиничном бизнесе, потому что сейчас, грубо говоря, не сезон. Праздники наши прошли, китайцы отметили свой Новый год, и поэтому ждем весну. Они едут к нам в основном на новогодние праздники, когда город оформлен, также весной и летом. Их привлекает в том числе Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск", – сказал Бухаров.

Число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло 4 515. Количество летальных исходов составляет 106. Госкомитет Китая добавил, что 52 пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.

Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай располагает возможностями для преодоления вспышки нового вида пневмонии.

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Ростуризм советует воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая.

Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД. Противоэпидемиологические мероприятия проводятся на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.