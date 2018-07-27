"Объединение пассажиров" предложило способ борьбы с нелегальными таксистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

"Общероссийское объединение пассажиров" (общественная организация, ориентированная на повышение безопасности перевозок) направило в Госдуму предложение о лицензировании водителей такси.

По словам авторов инициативы, сейчас лицензия для работы требуется только водителям, которые работают в классических таксопарках. Тем, кто пользуется программами-агрегаторами, официального разрешения на работу не требуется.

"Сейчас таксисту достаточно взять в аренду автомобиль и подключиться к одному из агрегаторов, чтобы начать работу по перевозке пассажиров. Поэтому возможны случаи применения насилия или высадки пассажиров в лесу, как это произошло недавно в Екатеринбурге", – рассказал в разговоре с RT зампред организации Илья Зотов.

Общественники также настаивают, что нужно закрепить обязанность агрегаторов заключать трудовые договоры с водителями. Инициативу рассмотрят в рамках работы нижней палаты парламента.

Кроме того, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает усиление санкций за нелегальные таксомотороные перевозки с пятитысячного штрафа рублей до штрафа в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком до полугода.

Ранее сообщалось, что черный список таксистов предложили создать в столице. В него хотят внести водителей, на которых неоднократно поступают жалобы пассажиров. С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков (ЕР) в середине июля этого года обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением дать возможность таксистам покупать патенты для легализации своей деятельности. По мнению политика, таким образом, государственный бюджет сможет ежегодно получать дополнительные доходы в сумме не менее 20-30 миллиардов рублей.