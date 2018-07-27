"Объединение пассажиров" предложило способ борьбы с нелегальными таксистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
"Общероссийское объединение пассажиров" (общественная организация, ориентированная на повышение безопасности перевозок) направило в Госдуму предложение о лицензировании водителей такси.
По словам авторов инициативы, сейчас лицензия для работы требуется только водителям, которые работают в классических таксопарках. Тем, кто пользуется программами-агрегаторами, официального разрешения на работу не требуется.
"Сейчас таксисту достаточно взять в аренду автомобиль и подключиться к одному из агрегаторов, чтобы начать работу по перевозке пассажиров. Поэтому возможны случаи применения насилия или высадки пассажиров в лесу, как это произошло недавно в Екатеринбурге", – рассказал в разговоре с RT зампред организации Илья Зотов.
Общественники также настаивают, что нужно закрепить обязанность агрегаторов заключать трудовые договоры с водителями. Инициативу рассмотрят в рамках работы нижней палаты парламента.
Кроме того, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает усиление санкций за нелегальные таксомотороные перевозки с пятитысячного штрафа рублей до штрафа в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком до полугода.
Ранее сообщалось, что черный список таксистов предложили создать в столице. В него хотят внести водителей, на которых неоднократно поступают жалобы пассажиров. С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков (ЕР) в середине июля этого года обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением дать возможность таксистам покупать патенты для легализации своей деятельности. По мнению политика, таким образом, государственный бюджет сможет ежегодно получать дополнительные доходы в сумме не менее 20-30 миллиардов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: