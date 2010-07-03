Более 1,4 млн зрителей посетили праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Более 1,4 миллиона выпускников посетили праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади собралось около 80 тысяч человек. Праздник прошел в ночь с 23 на 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"В глазах молодых людей – гордость за страну, за Санкт-Петербург, за корабль с припиской "порт Санкт-Петербург", – отметил он.
Мероприятие началось с театрализованного представления на Дворцовой площади, после чего для выпускников был организован концерт и пиротехническое шоу на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.
Праздник "Алые паруса" – это ежегодное мероприятие, которое проводится для выпускников в Санкт-Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.
В конце июня в стране традиционно проходят выпускные. В 2019 году более 650 тысяч человек покидают стены российских школ. В столице одной из самых крупных площадок праздника стал по традиции Парк Горького.
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