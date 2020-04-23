Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек

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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек, более 175 тысяч скончалось, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, за сутки в мире зарегистрировано 73 657 новых случаев заражения и 6689 смертей. Большинство случаев приходится на Европу – порядка 1,3 миллиона.

В России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.

По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, всего выписан 4 891 пациент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не установлен срок, до которого необходимо принять решение по поводу снятия режима самоизоляции в стране. Он утверждал, ссылаясь на мнения экспертов, что Россия выйдет на пик ситуации с коронавирусом к середине мая.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович считает, что применяемые в России ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективны. По ее словам, в организации полагают, что система справляется с эпидемией COVID-19.