В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старше 65 лет

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал введение домашнего режима для граждан старше 65 лет.

Депутат поддержал данную меру, заявив, что сейчас как никогда для людей старшего возраста нужно создать комфортные условия самоизоляции. Он добавил, что подобные меры были согласованы с экспертами, инфекционистами и эпидемиологами.

"Именно поэтому сейчас по стране будет активизировано волонтерское движение. Общероссийский народный фронт уже приступает к этому", – цитирует RT слова Говорина.

Он подчеркнул, что волонтеры будут помогать пожилым людям в приобретении лекарств, продуктов и решать вопросы ЖКХ.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей старшего поколения, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

Отдельно Собянин обратился к молодому поколению. Он напомнил, что даже при отсутствии симптомов заболевания они могут быть носителями коронавируса, который опасен для пожилых. В связи с этим мэр призвал воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями.

В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. Школы и учреждения дополнительного образования перевели учащихся на дистанционное обучение.

