Утверждения об искусственном происхождении COVID-19 не доказаны – Кремль

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения, связанные с искусственным происхождением COVID-19, бездоказательны.
По словам представителя Кремля, в настоящий момент нет достаточной информации для таких выводов, передает RT.
"Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса", – обратил внимание Песков. Представитель главы государства подчеркнул, что обе стороны делают заявления без нужных подтверждений, исследований.
Песков добавил, что российские ученые постоянно контактируют с китайскими коллегами и обмениваются информацией.
Москва во время самоизоляции
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у коронавируса животное происхождение.
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