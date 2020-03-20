Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом

Фото: стоп-кадр из сериала "Игра престолов"

Актриса Индира Варма, которая исполнила роль Элларии Сэнд в знаменитом сериале "Игра престолов", заразилась коронавирусом. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам актрисы, тест на коронавирус оказался положительным. Варма сообщила, что плохо себя чувствует и полностью переходит на постельный режим.

Ранее о заражении коронавирусом сообщила актриса Ольга Куриленко, проживающая в Лондоне. 40-летняя актриса написала в Instagram, что у нее температура и слабость.

До этого COVID-19 во время поездки в Австралию подхватил американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Заразился защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. Из-за этого португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду поместили на карантин. Первый случай заражения зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев.