Эксперты рассказали о мерах предосторожности для беременных женщин при коронавирусе

Фото: ТАСС/David Jones

Эксперты рассказали Москве 24 о том, как беременным женщинам уберечь себя от коронавируса во время пандемии. По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, меры предосторожности нужно предпринимать не только женщинам старшего репродуктивного возраста. Молодым будущим мамам также "не надо смотреть на это сквозь пальцы".

"Если вы заинтересованы в том, чтобы сохранить беременность и свою жизнь, то ваши профилактические меры должны быть такими же высокими, как и у пожилой части населения, которая пока подвергается наибольшему риску", – отметила врач.



Любовь Ерофеева акушер-гинеколог Вирус – это как радиация: его не видно, только последствия очень тяжелые.

По мнению Ерофеевой, чтобы не заразиться, беременным нужно резко снизить число социальных контактов, а также исключить приход в дом чужих людей.

"Это социальная изоляция, а если есть возможность, то лучше и носа не показывать из дома. Никакие торговые центры, кинотеатры, народные гулянья не посещать. Чужие люди могут быть носителями вируса, хотя у них нет клинических проявлений. И они не знают, что принесли вам этот вирус", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Если женщине все-таки нужно выйти на улицу, например в магазин, то следует надеть маску, не стоять в очереди затылок в затылок к людям и стараться соблюдать дистанцию в один метр, а еще лучше – полтора, добавила специалист.



Любовь Ерофеева акушер-гинеколог Лучше заказывать курьерские доставки из магазина или из аптеки и по возможности подключать знакомых и родных, которые знают о вашем беременном состоянии и готовы привезти все что надо.

В свою очередь, врач-инфекционист и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 добавил, что в группу риска по респираторным инфекциям, включая грипп и коронавирусную инфекцию, входят беременные в третьем триместре, а также кормящие матери.

"Во время беременности происходит физиологическая перестройка иммунитета, и без этой физиологической перестройки невозможны имплантация эмбриона и вынашивание ребенка. То есть так устроена физиология иммунной системы во время беременности: идет временное переключение, ослабление клеточных реакций, а потом они возвращаются в исходное состояние после окончания беременности", – пояснил специалист.

По его словам, если кто-то в семье беременной заболеет, то важно изолировать этого человека, чтобы он не контактировал по возможности с женщиной в положении.

Ранее британские акушеры заверили женщин, что нет никаких доказательств, что коронавирус COVID-19 повышает риск выкидыша или преждевременных родов. По словам врачей, особой опасности для беременных по сравнению с остальными гражданами нет. Кроме того, пока нет ни одного случая смерти беременных женщин от коронавируса.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России на 20 марта зарегистрировано 253 случая заболевания.

Анатолий Федотов, Анастасия Силенок