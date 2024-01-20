Синоптик пообещал москвичам комфортную погоду в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы ожидает "по-зимнему замечательная" и мягкая погода в выходные дни, 20 и 21 января. Солнце будет появляться чаще, а температура окажется комфортной, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Погода будет облачная, но с частыми прояснениями, поэтому солнце будет часто появляться. Температура, несмотря на отрицательные значения, будет комфортной, а погода – мягкой", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, днем 20 января давление составит 747 миллиметров ртутного столба, а столбики термометров покажут от минус 4 до минус 7 градусов.

"Все удовольствие, связанное со снегом, можно получить. Можно на лыжи встать, детишек на санках катать, лепить снеговиков, играть в снежки и так далее. Погода будет очень мягкая, поэтому сколько угодно можно это делать", – сказал метеоролог.

В воскресенье, 21 января, атмосферное давление возрастет до 759 миллиметров ртутного столба, температура ночью упадет до минус 15–17 градусов, а днем значения повысятся до минус 10–12 градусов.

В Москве и Подмосковье продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за сильной гололедицы до 22:00 20 января. Жителей столичного региона предупредили, что местами наледь на дорогах может оказаться сильной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

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