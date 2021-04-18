Еще 1 237 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровели еще 1 237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб.

Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 достигло 971 557 человек.

По состоянию на 18 апреля в Москве подтверждено 2 252 новых случая заболевания, госпитализация потребовалась 840 пациентам.

Кроме того, за последние сутки скончались 53 человека с подтвержденным коронавирусом.

В России выявили 8 632 новых случая COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 702 101 случай(+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

