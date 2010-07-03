Сын Алибасова опроверг данные о переводе продюсера в обычную палату

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Бари Алибасов-младший опроверг информацию, что его отца перевели из реанимации в обычную палату.

"Сейчас он находится на финальных анализах, сегодня могут дать заключение, что ему уже не нужно находиться в реанимации", – цитирует Агентство "Москва" сына продюсера.

По его словам, остается проблема заживления рубца в горле, который может помешать глотать. "Сможет ли он самостоятельно глотать, будет понятно через месяц, когда уже все зарастет", – рассказал Алибасов-младший.

Накануне в НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что продюсер находится в токсикологической реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна.

Позднее он перенес операцию. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.



Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

