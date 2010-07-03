Австралийская модель узнала о беременности в момент родов

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Австралийская модель Эрин Лангмейд узнала о своей беременности в момент родов в ванной комнате. Об этом сообщает телеканал 7news.

"Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно!" – рассказала девушка, добавив, что сейчас она вместе со своим молодым человеком учатся быть родителями.

Как отмечается, во время беременности девушка не поправилась, она также не чувствовала каких-либо недомоганий. Более того, на протяжении всего времени она вела обычный для нее образ жизни – работала моделью.

О своей беременности 23-летняя Лангмейд узнала на 37-й неделе. Девушка почувствовали себя плохо, находясь в ванной комнате, где родила девочку весом 3,6 килограмма.

Врачи объяснили, что это редчайший случай скрытой беременности. Науке такое известно, однако такое встречается не чаще, чем в одном случае из нескольких тысяч беременностей.

Ранее жительница Великобритании забеременела в двадцать второй раз. У 44-летней британки уже есть 11 девочек и 10 мальчиков. При этом семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка.

