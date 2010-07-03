Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз

Жительница Великобритании забеременела в двадцать второй раз. Об этом женщина сообщила на своем YouTube-канале, показав подписчикам снимок УЗИ.
У 44-летней британки уже есть 11 девочек и 10 мальчиков. Женщина надеется, что родит мальчика – для ровного счета.
При этом в прошлом году она пообещала больше не рожать. По ее словам, детей ей уже достаточно, а двадцать первый ребенок, родившийся в 2018 году, стал незапланированным. Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка.
Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет. Женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью процедуры ЭКО. Девочка весом менее 700 граммов родилась на 30-й неделе беременности. По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку во время беременности у матери были осложнения, к тому же были риски из-за ее возраста. Сразу после родов младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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