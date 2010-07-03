Жительница Индии родила ребенка в 75 лет

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Жительница индийского штата Раджастан Прабха Деви родила в возрасте 75 лет. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью процедуры ЭКО. Девочка весом менее 700 граммов родилась на 30-й неделе беременности.

По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку во время беременности у матери были осложнения, к тому же были риски из-за ее возраста. Сразу после родов младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что сейчас состояние девочки стабилизировалось. Врачи ждут, пока малышка наберет вес, после чего ее передадут матери.

В сентябре 74-летняя жительница Индии родила двух девочек-близнецов. Зачатие у женщины произошло с помощью процедуры ЭКО. По ее словам, на такой шаг они с супругом решились из-за того, что на протяжении длительного времени не удавалось завести детей.

