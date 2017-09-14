Умерла старейшая в мире панда

Фото: ТАСС/YAY

Самая старая гигантская панда в мире умерла в КНР в зоопарке провинции Фуцзянь. Медведю по кличке Баси было 37 лет – более 100 человеческих, сообщает "Мир 24".

Торжественные похороны панды прошли 14 сентября, их посетили сотни человек. Сама церемония проходила в атмосфере, похожей на проводы известного и популярного в стране человека.

Продолжительность жизни панд в дикой природе составляет около 20 лет, поэтому Баси пережила своих диких соплеменников в два раза. Известно также, что медведи в неволе могут жить и дольше.

Ранее, 2 июня, в КНР умерла 34-летняя панда Сусу. Врачи приложили все усилия, но не смогли спасти заболевшего медведя. Панда страдала от высокого давления, проблем с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Большая панда находится под защитой Китая. В естественных условиях осталось около 1,9 тысячи бамбуковых медведей. В основном они обитают в сычуаньских горах, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей.

Этот вид перестал быть вымирающим с 2016 года. Международный союз охраны природы присвоил медведям статус "уязвимых". Усилия по спасению панд в КНР прилагали в течение десяти лет.