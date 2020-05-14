В МВД заявили о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство внутренних дел опровергло информацию о росте домашнего насилия в России в связи с действующим режимом самоизоляции. Об этом ТАСС заявили представители министерства.

Ранее появились утверждения представителей ряда общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений.

"В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью", – рассказали в МВД.

Накануне в МВД сообщали, что итоги первого квартала этого года свидетельствуют о снижении преступлений в семейной сфере на 13%.



В Москве начал действовать обязательный масочный режим Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 28



Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая. В общественном транспорте города стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по Москве продолжает работать.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев заражения, более 287 тысяч человек скончалось. В РФ выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.