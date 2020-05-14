В МВД заявили о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции

10:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство внутренних дел опровергло информацию о росте домашнего насилия в России в связи с действующим режимом самоизоляции. Об этом ТАСС заявили представители министерства.
Ранее появились утверждения представителей ряда общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений.
"В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью", – рассказали в МВД.
Накануне в МВД сообщали, что итоги первого квартала этого года свидетельствуют о снижении преступлений в семейной сфере на 13%.
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая. В общественном транспорте города стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по Москве продолжает работать.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев заражения, более 287 тысяч человек скончалось. В РФ выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.
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