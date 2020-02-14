Ученые назвали любовь лекарством от ряда заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа ученых Сиднейского университета в Австралии выяснили, что окситоцин, который выделяется при общении и физической близости с любимыми, способствует терапии физических и психических болезней. Об этом сообщает сайт News.ru.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах. Сначала у них развили алкогольную зависимость, а потом ввели лекарство на основе окситоцина. Как показали дальнейшие испытания, тяга животных в спиртному снизилась. Эффект может быть спроецирован и на человеческий мозг, причем в случае любой зависимости.

К положительным эффектам окситоцина также отнесли его пользу в борьбе со стрессом. Эксперты Оренбургского университета смогли доказать, но пока только на животных, что данный гормон способствует активации и росту числа восстановительных процессов в организме.

Общий вывод ученых свидетельствует, что недостаток окситоцина может привести к снижению настроения и, как следствие, к психологическим проблемам или даже ожирению. Последнее связывают с тем, что люди стремятся порадовать себя самым доступным способом, например сладким, и тем самым наносят вред своему организму.

Также специалисты относят к болезням, которые может побороть любовь, простудные заболевания и простатит. В первом из указанных случаев иммунитет человека стимулируют эндорфины, а во втором в организме возникает "гормональная буря", которая провоцирует человека улучшать репродуктивное здоровье.

Бороться со стрессом и его последствиями также можно с помощью правильного питания. Как рассказал основатель образовательного сервиса о пищевых добавках Дэвид Форман, в свой рацион необходимо добавить темный шоколад, авокадо, скумбрию, селедку, тунец и семгу.

