В Шереметьево подготовились к переводу рейсов из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево готов к переводу рейсов из Италии, Германии, Франции и Испании в терминал F в связи с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Шереметьево, аэропорт имеет все необходимые ресурсы для приема базовых и не базовых авиаперевозчиков в полном объеме, в том числе из других аэропортов Московского авиационного узла (МАУ).

Там напомнили, что по распоряжению Оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса с 13 марта в России вводится ограничение воздушных перевозок в Италию, Германию, Францию и Испанию, передает Агентство "Москва".

Теперь все рейсы в данные страны будут выполняться из Шереметьево. Авиакомпании оперативно оповещают пассажиров об изменениях. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 84955786565.

Россия ограничит авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров не торопиться с возвратом и обменом билетов из-за нагрузки на call-центры. Если билеты покупались на ближайшие даты, сдать их можно до 30 апреля.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.