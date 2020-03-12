Россиянин оказался в числе новых зараженных коронавирусом в ОАЭ

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено в ОАЭ. Среди пациентов есть один россиянин, сообщает эмиратское агентство WAM.

"Все они помещены в карантин, находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение", – сообщает министерство здравоохранения и профилактики страны.

Общее число заболевших достигло 85 человек. В их числе есть 4 гражданина РФ, одного отпустили из больницы после выздоровления.

Ранее коронавирус обнаружили в Эмиратах у трех членов российской команды велогонщиков, прибывших туда на гонку "Тур ОАЭ". Последние два этапа мероприятия отменили.

Коронавирус впервые выявили у жителей китайского города Ухань. Сейчас инфицированы граждане 115 стран, в том числе и России.

Здесь 12 марта обнаружили еще шесть случаев заражения, всего их теперь 28. На материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин. Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.

В столице запретили все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей: вход на стадионы будет ограничен.