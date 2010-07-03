Петросян прокомментировал слухи о женитьбе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе. Артист прокомментировал эту информацию на личной странице в Instagram.

"СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой", – заявил Петросян.

Ранее сообщалось, что артист женился в пятый раз в начале декабря. Новой избранницей 74-летнего юмориста якобы стала его помощница Татьяна Брухунова. По версии поклонников Петросяна, именно его ассистентка стала вероятной причиной разрыва мужчины с Еленой Степаненко.

