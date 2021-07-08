Психологи объяснили, что толкает людей на брак по расчету

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Семейный психолог Ольга Медведева рассказала Москве 24, почему люди соглашаются вступать в брак по расчету.
Ранее сообщалось, что треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары. Вместе с тем 28% граждан верят только в союз по любви, при этом большинство (42%) заявило о положительном отношении к брачному контракту. Исследование провели банк "Открытие" и "Росгосстрах банк".
"Брак по расчету был популярен всегда, в любые времена, когда создавалась пара практически в любых слоях общества, договаривались родители. Всегда находили пару себе на таком же финансовом уровне, на котором находится жених или невеста, – не искалось меньше. Это, например, давало определенные гарантии невесте, что ее жених вырос в определенном финансовом мышлении и семья будет обеспечена", – сказала Медведева.
Специалист подчеркнула, что, вступая в такой брак, важно обязательно обо всем договориться "на берегу", особенно о финансовой части, это в дальнейшем поможет избежать недопониманий. "По моей практике, могу сказать, что такие пары намного крепче. Эти семьи остаются в браке и дальше договариваются. Люди же, которые заключают брак каждый на своих условиях, становятся в принципе неспособными договориться", – пояснила Медведева.
В свою очередь, семейный психолог Наталья Наумова связала вступление в брак по расчету со стремлением женщин найти в мужчине опору и с его способностью обеспечить жену и ребенка.
"Мужчины же, выбирая себе жену, смотрят, чтобы она соответствовала каким-то ожиданиям: у кого-то это внешность, у кого-то финансы", – сказала эксперт.
Ранее россияне рассказали, что не готовы потратить на свадьбу свыше 200 тысяч рублей. Лишь 7% считают приемлемой сумму больше полумиллиона рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка".
Так, 10% респондентов не готовы заплатить за свадьбу больше 50 тысяч рублей, еще 20% считают, что ограничиться нужно тратами в пределах 50–100 тысяч рублей, а 17% приемлемым называют диапазон от 100 до 200 тысяч рублей. Расстаться с суммой в 200–300 тысяч рублей готовы уже только 9% опрошенных, 4% – с 400–500 тысячами рублей, и 7% – с 500 и более тысячами рублей.
Четверть россиян считают нормальным взять кредит на проведение церемонии, остальные же с этим не согласны.
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