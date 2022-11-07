В Москве за сутки выявили 590 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 590 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 108 жителям столицы. За 24 часа от последствий COVID-19 скончались 12 человек, выздоровели после прохождения лечения 492 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 235 533 случая коронавируса. За это время благополучно перенесли болезнь 3 045 169 человек.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что риски инфицирования коронавирусом с каждым днем растут. Тем не менее многие люди – таких около 30% – переносят COVID-19 бессимптомно.



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