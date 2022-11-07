В России за сутки выявили 4 421 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России выявили 4 421 новый случай коронавируса за сутки, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа госпитализировали 496 человек, что больше на 8,5%, чем днем ранее. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение – в 33 субъектах РФ. В 19 регионах ситуация не изменилась.

За сутки в России выздоровели 4 944 человека, скончался 61 пациент с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус пока не может считаться сезонным заболеванием, поскольку он все еще находится в пандемической фазе.

Она пояснила, что вирус еще вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идет.

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