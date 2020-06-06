Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 июня, 21:25

Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом в России

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России стоит ожидать частую смена погодных условий летом, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что причиной выступили перемещения воздушных масс. Аномальные погодные изменения Вильфанд связал с глобальным изменением климата, которое происходит во всем мире.

"Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды", – отметил Вильфанд.

Ранее он сообщал, что с 6 июня на большей части европейской территории России установится аномальный температурный фон. Он отметил, что на северо-западе и северо-востоке страны сдвиг будет достигать 10 градусов. В столице температура воздуха будет достигать 30 градусов. Такие условия продлятся минимум до 10 июня.

В Москве до 21:00 7 июня будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Это связано с высокой вероятностью возникновения грозы и сильного ветра.

Надолго ли в Москве хорошая погода

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать