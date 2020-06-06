Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России стоит ожидать частую смена погодных условий летом, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что причиной выступили перемещения воздушных масс. Аномальные погодные изменения Вильфанд связал с глобальным изменением климата, которое происходит во всем мире.

"Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды", – отметил Вильфанд.

Ранее он сообщал, что с 6 июня на большей части европейской территории России установится аномальный температурный фон. Он отметил, что на северо-западе и северо-востоке страны сдвиг будет достигать 10 градусов. В столице температура воздуха будет достигать 30 градусов. Такие условия продлятся минимум до 10 июня.

В Москве до 21:00 7 июня будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Это связано с высокой вероятностью возникновения грозы и сильного ветра.