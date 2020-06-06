Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

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Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится на сайте.

Синоптики заявили о высокой вероятности возникновения сильного ветра и грозы. Отмечается, что действие предупреждения продлится до 21:00 7 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на большей части территории европейской части России установится повышенный температурный фон. Столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов. Аномальная погода продлится до 10 июня.

Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер. На 6 июня синоптики пообещали переменную облачность и до 22 градусов тепла.