Синоптики заявили о рекордно холодном начале лета в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начало календарного лета в столице принесло холода и обильные дожди. Об этом сообщается на портале центра погоды "Фобос".
"Средняя температура воздуха первых трех дней июня почти на 7 градусов ниже климатической нормы. Такого не было как минимум 70 лет!"– говорится в заявлении метеоспециалистов.
Отмечается, что из-за сильных дождей к 9 часам 4 июня в городе выпало 44 миллиметра осадков. Подобное значение больше половины нормы первого месяца лета.
"В целом последняя неделя принесла суммарно 139 миллиметров дождей, что превышает полторы месячных нормы даже самого дождливого месяца года – июля", – отметили синоптики.
Так, с этого четверга температурный фон в Москве вернется в климатические рамки, такой же будет температура и в пятницу, предупредили в "Фобосе".
Ранее говорилось, что сильные дожди в Москве не закончатся до субботы. При этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
Помимо того, горожан предупредили о тридцатиградусной жаре. В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов.
Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице за сутки
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