Синоптик рассказал, как долго в столице продлится летняя погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, как долго жителей столицы будет радовать летняя погода. По мнению синоптика, температура может превысить норму уже на следующей неделе.

Цыганков отметил, что с пятницы будет преобладать южный, юго-западный ветер, он принесет с собой теплую погоду. Однако он подчеркнул, что пятница, суббота и воскресенье будут переходными днями.

"Облачно с прояснениями, локальные ливневые дожди, грозы. Ветер порывистый – сегодня до 17 метров в секунду. Завтра, послезавтра будет преобладать южный, юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду", – озвучил синоптик.



Анатолий Цыганков замначальника ситуационного центра Росгидромета Начиная с понедельника и до четверга будет преобладать южный ветер. Дневные температуры в субботу – +22 ... +24, в воскресенье – +25... +27, понедельник и вторник – +23... +28. В среду и четверг – +25... +30. Начиная с понедельника – переменная облачность без осадков.

Цыганков подчеркнул, что температура на будущей неделе будет на 2–4 градуса выше нормы.

Синоптик заявил, что теплая погода сохранится вплоть до 12 июня. Ветер переменится на северо-восточный, хотя влияние южного тепла будет сохранятся. "Возможно, ночи будут попрохладнее", – считает Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температурный фон выше нормы установится на большей части европейской территории России в субботу, 6 июня. Синоптик отметил сдвиг на 10 градусов на северо-западе и северо-востоке страны.

По словам Вильфанда, такая погода сохранится минимум до 10 июня. Он добавил, что в Москве температурные аномалии в ближайшие дни превысят 6 градусов.