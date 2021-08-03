В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 22 010 новых случаев коронавируса. В 8,2% из них не было клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве зафиксировали 1 952 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 910, в Московской области – 1 540, в Нижегородской области – 547, в Свердловской области – 519.

Всего в РФ зарегистрировано 6 334 195 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Алтай и Москве (0,12 и 0,13% соответственно).

За последние сутки от последствий коронавируса в России умерли 788 человек. За весь период пандемии по России скончались 160 925.

Также за последние 24 часа выздоровели 18 963 человека. Всего коронавирусом в РФ переболели 5 659 746 человек.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее назвал срок сохранения иммунитета против коронавируса. По словам специалиста, у переболевших COVID-19 защита падает примерно через 6–8 месяцев после перенесенной болезни.

