В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 22 010 новых случаев коронавируса. В 8,2% из них не было клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве зафиксировали 1 952 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 910, в Московской области – 1 540, в Нижегородской области – 547, в Свердловской области – 519.
Всего в РФ зарегистрировано 6 334 195 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Алтай и Москве (0,12 и 0,13% соответственно).
За последние сутки от последствий коронавируса в России умерли 788 человек. За весь период пандемии по России скончались 160 925.
Также за последние 24 часа выздоровели 18 963 человека. Всего коронавирусом в РФ переболели 5 659 746 человек.
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее назвал срок сохранения иммунитета против коронавируса. По словам специалиста, у переболевших COVID-19 защита падает примерно через 6–8 месяцев после перенесенной болезни.
Ставшие донорами москвичи помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: