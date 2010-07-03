Эксперт поддержал инициативу ввести психиатрическую проверку для педагогов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Госдуму внесли законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей раз в пять лет. По мнению руководителя Всероссийского фонда образования и сопредседателя движения "Образование для всех" Сергея Комкова, мера поможет избежать многих проблем. Об этом эксперт заявил в разговоре с Москвой 24.

"Думаю, эта мера поможет. Порой сидит явно психически больной человек, никто ничего сделать не может. А кто его может заставить идти проверяться", – говорит эксперт.





Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования Психически больные люди вообще не допускаются в социальную сферу, а уж тем более к работе с подрастающим поколением в учебных заведениях. В советский период обязательно при поступлении на работу в образовательные учреждения человек приносил справку из психоневрологического диспансера. Доказательство того, что ты не состоишь на учете. Но это разово было. Раз в пять лет, как предлагают сейчас, тоже нормально.

По словам Комкова, подобного рода проверки уже введены в некоторых странах Европы, например, во Франции и Германии.

А вот идею, которая тоже включена в законопроект, отстранять преподавателей от работы, если стало известно, что тот подвергся административному преследованию за правонарушение, эксперт назвал спорной.

"Административные правонарушения бывают достаточно разные. Например, на дороге тебя останавливают сотрудники ДПС, вот тебе штраф. С этой нормой может возникнуть много неприятностей", – заключает Комков.

Ранее стало известно, что обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет могут ввести для преподавателей. Документ касается работников организаций общего и высшего профессионального образования.

Авторы инициативы объяснили, что на создание законопроекта их побудили участившиеся случаи преступлений преподавателей в отношении учащихся.



Соболева Илона