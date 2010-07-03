Эксперт поддержал инициативу ввести психиатрическую проверку для педагогов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Госдуму внесли законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей раз в пять лет. По мнению руководителя Всероссийского фонда образования и сопредседателя движения "Образование для всех" Сергея Комкова, мера поможет избежать многих проблем. Об этом эксперт заявил в разговоре с Москвой 24.
"Думаю, эта мера поможет. Порой сидит явно психически больной человек, никто ничего сделать не может. А кто его может заставить идти проверяться", – говорит эксперт.
По словам Комкова, подобного рода проверки уже введены в некоторых странах Европы, например, во Франции и Германии.
А вот идею, которая тоже включена в законопроект, отстранять преподавателей от работы, если стало известно, что тот подвергся административному преследованию за правонарушение, эксперт назвал спорной.
"Административные правонарушения бывают достаточно разные. Например, на дороге тебя останавливают сотрудники ДПС, вот тебе штраф. С этой нормой может возникнуть много неприятностей", – заключает Комков.
Ранее стало известно, что обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет могут ввести для преподавателей. Документ касается работников организаций общего и высшего профессионального образования.
Авторы инициативы объяснили, что на создание законопроекта их побудили участившиеся случаи преступлений преподавателей в отношении учащихся.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: