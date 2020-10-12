В приложении "Дневник МЭШ" обновили раздел "Задания"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Раздел "Задания" обновили в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В приложении расширили возможности для школьников. Теперь они могут прикреплять в дневник файлы с выполненным домашним заданием с телефона или планшета.

Для этого необходимо выбрать необходимый урок и добавить фотографию в специальную форму. За раз можно прикрепить только один снимок, причем сделать его можно либо сразу через камеру, либо добавить готовый из галереи устройства.

Кроме того, учащимся стали доступны результаты пройденных тестов, которыми педагог дополнил цифровое домашнее задание. Кнопки "Пройти" и "Результат" переведут пользователя на веб-версию электронного дневника с подробными данными.

Еще одна функция касается распространения домашнего задания. Теперь поделиться информацией за целый день или по конкретному примеру можно как в мессенджерах, так и в заметках и по электронной почте.

Ключевая информация обновленного раздела "Задания" теперь отображается в двух блоках – "Ближайшие" и "Прошедшие". Доступна сортировка по времени создания записи или по дедлайну. Кроме того, на указанных вкладках можно увидеть детализацию по предметам непосредственно на расписании за каждый день.

После предыдущего обновления приложение "Дневник МЭШ" стало работать на планшетах, авторизация осуществляется через телефон. Школьники и их родители могут выбирать способ отражения цветовой темы, режим отображения расписания. Кроме того, можно настроить получение push-уведомлений об оценках за день.

