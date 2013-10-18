Форма поиска по сайту

18 октября 2013, 14:03

Транспорт

С 18 октября изменяется движение трамвая №24

В связи с ремонтом трамвайных путей с 18 октября изменяется движение трамвая №24. Ремонтные работы проводятся на Верхней Сыромятнической улице, сообщает ГУП "Мосгортранс".

Последний трамвай №24 будет прибывать к Курскому вокзалу в 23.36, возле станции метро "Авиамоторная" он будет останавливаться при этом в 23.13. Следующие трамваи будут уезжать с "Авиамоторной" по Лефортовскому мосту и Волочаевской улице в депо.

Первые трамвай №24 будет отправляться от Курского вокзала в 5.48.

наземный транспорт трамваи ГУП Мосгортранс изменения в движении

