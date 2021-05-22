Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода

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Антитела к коронавирусу у людей, которые переболели инфекцией, ослабевают к новым штаммам вируса через 6–12 месяцев после появления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные японских ученых из Университета Иокогамы.
Исследование проводили на 250 участниках в возрасте от 21 года до 78 лет. Все они болели коронавирусом с февраля по апрель 2020 года. В течение полугода высокий уровень антител наблюдался у 97 процентов переболевших в легкой форме, год защита держалась у 96 процентов людей.
При этом данная защита оказалась неэффективна к новым штаммам инфекции. По данным ученых, у 69 процентов перенесших вирус бессимптомно или в легкой форме через полгода антитела к "южноафриканскому" штамму будут отсутствовать, к "индийскому" – у 75 процентов. Устойчивость к "бразильскому" и "британскому" штаммам еще меньше – 19 и 15 процентов людей соответственно.
При этом у переболевших в средней или тяжелой форме антитела к штаммам сохраняются примерно на одном уровне с изначальным вирусом.
Японские ученые пришли к выводу, что необходимо проходить вакцинацию в условиях распространения новых штаммов.
Ранее специалист рассказал, что высокий титр антител не говорит о доле так называемых защитных или протективных антител. По его словам, защищают особые клетки иммунной системы, имеющие протективные функции.
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