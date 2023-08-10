Госкомиссия одобрила запуск ракеты "Союз" со станцией "Луна-25" на борту

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Государственная комиссия одобрила заправку топливом и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту, предназначенной для исследования естественного спутника Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

В госкорпорации уточнили, что старт запланирован на 02:10 по московскому времени 11 августа. Спустя примерно десять минут после этого головная часть ракеты отделится от третьей ступени, а затем, через час, произойдет отделение космического аппарата "Луна-25" от разгонного блока "Фрегат".

Отмечается, что путь межпланетной станции до Луны составит около 5,5 суток. Затем она займет околополярную орбиту высотой 100 километров и проработает у естественного спутника Земли от трех до семи суток.

Запуск автоматической станции "Луна-25", запланированный на 11 августа, станет первой в современной истории России отечественной миссией на естественный спутник Земли. В настоящий момент станция уже находится на космодроме Восточный и готовится к запуску.



"Актуальный репортаж": запуск аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа