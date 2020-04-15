Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы.

Соответствующий документ был размещен на портале мэра и правительства города.

Из распоряжения главы города следует, что данную должность займет Мария Багреева.

Она освобождается от замещаемой должности первого замруководителя департамента экономической политики и развития столицы.

Мария Андреевна Багреева родилась 17 октября 1981 года. Закончила Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, магистр по направлению "Экономика".

В декабре 2012 года поступила на государственную службу в столичное правительство.

В марте 2017 года была назначена на должность первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

В марте Собянин назначил начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы.