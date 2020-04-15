Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы.
Соответствующий документ был размещен на портале мэра и правительства города.
Из распоряжения главы города следует, что данную должность займет Мария Багреева.
Она освобождается от замещаемой должности первого замруководителя департамента экономической политики и развития столицы.
Мария Андреевна Багреева родилась 17 октября 1981 года. Закончила Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, магистр по направлению "Экономика".
В декабре 2012 года поступила на государственную службу в столичное правительство.
В марте 2017 года была назначена на должность первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
В марте Собянин назначил начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы.