Школьники и студенты прошли в музеи по карте москвича более 1,6 млн раз – Собянин

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Свыше 1,6 миллионов раз школьники и студенты воспользовались возможностью бесплатно посещать городские музеи при помощи карты москвича или "Москвенок". Об этом рассказал Сергей Собянин на своей официальной странице во "Вконтакте".
Мэр столицы напомнил, что проект "Музеи – детям" продолжается в Москве уже пятый год подряд.
"Школьники и студенты колледжей могут бесплатно посещать столичные музеи и выставочные залы с картой москвича или "Москвенком", – рассказал градоначальник.
Собянин отметил, что сопровождающие группы детей педагоги также имеют право на бесплатный проход. Помимо прочего, учителя получают возможность проводить занятия в рамках образовательного проекта "Учебный день в музее".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил расширить число услуг, которые доступны по "Пушкинской карте". По мнению депутата, на средства с нее можно было бы покупать учебную литературу.
Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".
По "Пушкинской карте" можно будет потратить до 2 тыс рублей на походы в кино
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