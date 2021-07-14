Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от прививки против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, при получении медотвода наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными.

"Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", – уточнил Мурашко.

Министр также рассказал об исследовании, согласно которому заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть.

"Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи", – пояснил он.

Помимо этого, Мурашко объяснил, что применять вакцину "Спутник V" при беременности рекомендовано, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

"Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", – отметил он.

В то же время министр рекомендовал строго соблюдать все меры предосторожности: носить маски, использовать антисептики, соблюдать дистанцию.

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