Трейлер пятого сезона сериала "Йеллоустоун" вышел на YouTube

Видео: YouTube/YellowstoneКомпания Paramount Pictures выпустила трейлер пятого сезона американского сериала "Йеллоустоун" на видеохостинге YouTube. В видео показали, что персонаж актера Кевина Костнера Джон Даттон станет губернатором штата Монтана.
Первый сезон телесериала в жанре современного вестерна вышел 20 июня 2018 года. Многосерийная картина рассказывает о семье Даттонов, которые владеют крупнейшим в США ранчо, расположенным в Монтане, недалеко от национального парка Йеллоустоун.
Главные роли исполнили актеры Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли и многие другие. Новый сезон выйдет на экранах 13 ноября.
Ранее был опубликован трейлер фильма режиссера Мэтта Эскандари "Под наблюдением", в главной роли которого снялся американский актер Брюс Уиллис. Боевик стал одной из последних для артиста работ.
Также компания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер мюзикла "Русалочка" с актрисой Холли Бэйли в главной роли. Картина станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года.
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