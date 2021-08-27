Представитель певицы Агурбаш опровергла информацию о ее задержании в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Помощница белорусской певицы Анжелики Агурбаш опровергла появившуюся в СМИ информацию о задержании артистки в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Она пояснила, что в настоящее время Агурбаш находится на светском мероприятии.

"Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов", – заявила помощница.

Ранее Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее завели уголовные дела за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Также сообщалось, что она поддержала протесты белорусской оппозиции, проходившие летом и осенью.

Позднее Генпрокуратура республики подтвердила данную информацию и направила в Москву просьбу о выдаче артистки. По данным ведомства, Агурбаш размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение вражды в отношении силовиков и представителей власти.