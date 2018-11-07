Путин одобрил идею установки памятника воинам, павшим подо Ржевом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поддержал идею установки памятника советским воинам, погибшим в сражении подо Ржевом. Об этом глава государства сказал на встрече с министром культуры России Владимиром Мединским, передает ТАСС.

"Очень правильное, хорошее и своевременное решение", – сказал президент, назвав памятник красивым и необычным.

Глава министерства напомнил, что сражение подо Ржевом в прежние десятилетия было "в тени Сталинграда". Создать памятник первыми предложили обычные граждане, затем эту идею поддержали на уровне Союзного государства России и Белоруссии. Вскоре и Минкультуры одобрило предложение создания мемориала-памятника советскому солдату, защитившему Москву в боях подо Ржевом.

Мединский подчеркнул, что проект монумента прошел общественное обсуждение и экспертизы, после чего был представлен в интернете. Министр также выразил готовность уже на следующей неделе заложить камень в основание памятника.

В ходе встречи президент одобрил и создание музея-заповедника Владивостокская крепость. Планируется, что объект объединит свыше 800 фортов и ДЗОТов. По словам Мединского, одна часть комплекса принадлежит подконтрольному ему ведомству, а другая – Минобороны.

На базе крепости Минкультуры хочет создать федеральный музей-заповедник по севастопольскому образцу. "Это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами – довольно уникальный случай", – уверен Мединский.

Руководитель культурного ведомства подчеркнул, что перечисленные им объекты будут приносить доход.

В октябре Владимир Мединский представил свою книгу под названием "Война – Мифы об СССР 1939–1945" в Сербии. Он не предполагал, что его труд будут читать за рубежом и поблагодарил переводчиков за проделанную работу.